Debito azzerato? I numeri dicono altro

debito è scomparso nel nulla, ma i numeri ufficiali smentiscono questa fantasia. Il sindaco Fiordelmondo ha celebrato un presunto risanamento su Facebook, ma la realtà parla chiaro: il debito reale, tra mutui e prestiti, si attesta ancora sui 20 milioni di euro nel 2024, con una riduzione insignificante rispetto ai 21 milioni del 2022. Parlare di ‘debito azzerato’ è come dire che il cielo è verde: un’illusione politicamente suggestiva ma fondamentalmente falsa.

"Il sindaco Fiordelmondo ha avuto modo di festeggiare su Facebook un presunto “debito azzerato”, millantando un’opera di risanamento: peccato che i numeri ufficiali dicano tutt’altro". Così in una nota il gruppo consiliare Jesiamo. "Il debito vero è ancora lì. Mutui e prestiti: 20 milioni di euro nel 2024 (contro 21 milioni nel 2022): in due anni è ‘sparito’ solo 1 milione, la rata normale di qualsiasi mutuo. Parlare di ’zero’ è come dire che il mutuo di casa è estinto dopo aver pagato una sola rata. Altri impegni invece addirittura crescono. Ratei e risconti (i soldi già incassati che dovremo spendere in futuro) salgono da 19 a 29 milioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it