I carabinieri eroi | Così siamo riusciti a immobilizzarlo

Nelle tenebre di una notte tempestosa, i carabinieri sono riusciti a trasformare paura e rischio in una vittoria di coraggio e abilità. Con pazienza e determinazione, hanno mantenuto la calma per 15 minuti, fino a cogliere il momento decisivo. Questa è la storia di eroi silenziosi che, con parole semplici e cuore saldo, dimostrano come la professionalità possa fare la differenza anche nelle situazioni più delicate. La loro azione rimarrà impressa come esempio di dedizione e umanità.

"No, paura no. Siamo addestrati per questo". Lo racconta il comandante della compagnia di Fano Giuseppe Esposito. Venerdì notte una squadra di carabinieri per 15 minuti ha parlato, trattato, atteso. Fino a cogliere quel minuscolo istante di distrazione che cambia tutto. Una trattativa fatta di parole semplici, "per rassicurarlo, per tranquillizzarlo", seguendo il filo del suo discorso. Lui, il comandante della stazione di Marotta Marco Celentano e gli altri militari presenti non potevano sapere cosa sarebbe successo da un secondo all'altro "Ci sono stati dei momenti in cui l'arma veniva rivolta anche verso di noi, nella maniera in cui veniva armeggiata".