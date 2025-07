Bracieri addio c’è il Palio di Pesaro D’ora in poi sarà la corsa col ‘focòn’ Spazio anche ai bambini e alle dame

Addio ai vecchi bracieri, benvenuto al nuovo Palio di Pesaro: un evento che unisce tradizione e innovazione, coinvolgendo non solo i giovani ma anche le dame in una corsa emozionante e ricca di storia. Dal passato al presente, il Palio si trasforma, portando con sé la passione della città. Prepariamoci a vivere un’edizione indimenticabile, dove il fuoco e la comunità si incontrano per scrivere nuove pagine di tradizione locale.

Dal Palio dei Bracieri al Palio di Pesaro. In mezzo Affidopoli. Ieri l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Andrea Biancani, ha presentato la prima edizione del Palio di Pesaro che poco o nulla a che fare con il tradizionale Palio dei Bracieri dell'era di Matteo Ricci sindaco. A partire dal nome. Anche se il braciere resta – la competizione vedrà i contradaioli correre tenendo per mano, un focòn (in dialetto) o caldano (in italiano) – ad essere eliminata è stata la parola: il Palio dei Bracieri, infatti, è tuttora un marchio registrato e chi volesse usare quel nome dovrebbe versare i diritti d'autore al proprietario, Massimiliano Santini.

