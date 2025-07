Il Bosco della Memoria Firme contro il degrado

Il Bosco della Memoria, simbolo di ricordo e speranza per la comunità brianzola, rischia di essere offuscato dal degrado e dall’insicurezza. La denuncia di Massimiliano Longo, portavoce di 150 residenti, porta all’attenzione un problema urgente che richiede interventi concreti. È fondamentale preservare questo spazio di memoria, affinché continui a rappresentare un faro di riflessione e rispetto per le vittime. Solo attraverso azioni condivise si potrà restituire dignità e sicurezza al parco di via Messa.

Il Bosco della Memoria, nato per ricordare i deportati brianzoli nei lager nazisti, è oggi al centro di una denuncia pubblica per degrado e insicurezza. A sollevare la questione in Consiglio comunale è stato Massimiliano Longo, consigliere di Forza Italia, che si è fatto portavoce di 150 residenti della zona che hanno firmato una petizione per chiedere un intervento immediato. Il parco di via Messa, area verde simbolica e dedicata alla memoria storica, è diventato - secondo quanto segnalano cittadini e rappresentanti politici - teatro di attività illecite e bivacchi, rifugio di senzatetto, nonché luogo poco sicuro per famiglie e bambini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Bosco della Memoria. Firme contro il degrado

In questa notizia si parla di: memoria - bosco - degrado - firme

Il bosco della memoria trasformato in una discarica: la protesta (e le richieste) dei cittadini - Il Bosco della Memoria, simbolo di riflessione e ricordo delle atrocità della guerra e della deportazione, oggi si trova in balia dell’incuria e dell’inciviltà.

Il Bosco della Memoria. Firme contro il degrado; Il bosco della memoria trasformato in una discarica: la protesta (e le richieste) dei cittadini; Quadraro, la piazza del vecchio mercato resta nel degrado: “Pronti a raccogliere le firme”.

Il Bosco della Memoria. Firme contro il degrado - La petizione di 150 residenti per un intervento immediato in tema sicurezza. Si legge su ilgiorno.it

Il bosco della memoria trasformato in una discarica: la protesta (e le richieste) dei cittadini - Un'area di verde che racchiude un significato speciale: il ricordo dei monzesi deportati durante la guerra. Segnala monzatoday.it