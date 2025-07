Giaccherini elogia Bastoni | Tra i migliori cinque al mondo secondo solo a uno

Emanuele Giaccherini, ex calciatore e attuale opinionista su DAZN, ha sottolineato con entusiasmo il talento di Alessandro Bastoni, collocandolo tra i cinque migliori difensori al mondo, secondo solo a un grande campione. Le sue parole riflettono il valore e la riconoscenza verso un giovane che sta lasciando il segno nel panorama internazionale. Bastoni, quindi, si conferma una stella in ascesa pronta a scrivere pagine importanti del calcio mondiale.

Giaccherini, ex calciatore oggi opinionista su DAZN, ha speso parole importanti nei confronti di Bastoni durante un intervento sull'emittente. L'ex calciatore ha voluto sottolineare il valore assoluto del difensore nerazzurro. Poi ha parlato anche del reparto offensivo dell'Inter. – Emanuele Giaccherini durante il suo intervento su DAZN ha elogiato Alessandro Bastoni indicandolo non solo come uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, ma anche come una figura storica nella difesa dell'Inter: «Io sono un fan di Bastoni faccio fatica a trovare giocatori forti come lui. Ha un po' tutto: ha fatto 24 assist e 6 gol, ha piede, ha conduzione, bravissimo nell'uno contro uno e bravo di testa.