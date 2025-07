Il divieto ignorato alla Pace | Ingorghi e rischio incidenti

Il divieto ignorato alla Pace sta causando ingorghi e aumenti di rischio incidenti, trasformando una norma in una semplice raccomandazione non rispettata. La decisione di vietare la salita lungo via Pantaleoni, obbligando a svoltare verso le Fosse, si scontra con la realtà quotidiana degli automobilisti e dei residenti. Un divieto all’italiana che, pur essendo legge, spesso viene aggirato, complicando ulteriormente la viabilità durante il maxi cantiere per la ricostruzione dei palazzoni demoliti.

Un divieto all'italiana. È quello che – in teoria – impedirebbe agli automobilisti di salire lungo via Pantaleoni, dall'incrocio con Borgo San Giuliano, obbligando a svoltare a destra per la salita delle Fosse. Un divieto all'italiana, nel senso che in pochi lo rispettano, come denunciano i residenti della Pace. L'obbligo di svoltare a destra è dovuto al maxi cantiere per la ricostruzione dei palazzoni demoliti in via Pantaleoni: con i lavori in corso, la carreggiata è stata ristretta e – con l'eccezione dei mezzi pesanti – non si può salire in direzione Sferisterio. Ma tanti automobilisti ignorano il divieto e aggirano la transenna, proseguendo dritti e causando qualche intoppo alla circolazione.