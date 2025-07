Il 45° Rally Internazionale Casentino è di Bostjan Avbelj

Il 45° Rally Internazionale Casentino ha regalato emozioni e adrenalina, confermando ancora una volta il talento di Bostjan Avbelj. Con la sua Skoda Fabia RS, il pilota sloveno ha conquistato il podio, dimostrando abilità che lo rendono uno dei protagonisti più affermati del panorama rallystico internazionale. Questa competizione, inserita nel prestigioso circuito dell’International Rally Cup e Mitropa Rally Cup, si conclude con un altro trionfo memorabile.

Arezzo, 13 luglio 2025 – È stato Bostjan Avbelj a vincere il 45° Rally Internazionale Casentino, appuntamento che ha coinvolto la provincia di Arezzo tra venerdì e sabat o. La gara, organizzata da Scuderia Etruria SCRL ed inserita nella programmazione di International Rally Cup e Mitropa Rally Cup, ha visto prevalere – per la seconda volta in carriera – il pilota sloveno, già vincitore dell’edizione 2022. Al volante della Skoda Fabia RS schierata dal team MS Munaretto, Bostjan Avbelj si è reso interprete di una performance aggressiva, impreziosita dalla vittoria di ben sei prove speciali consecutive, quelle in programma al sabato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il 45° Rally Internazionale Casentino è di Bostjan Avbelj

In questa notizia si parla di: rally - bostjan - avbelj - internazionale

