Granite e gusti frutta i più gettonati | Ma attenzione alla qualità Diffidate dei colori troppo accesi

L’offerta di gelato spazia ormai dai gusti tradizionali alla frutta e alle creme fino alle opzioni vegan e di gastronomia, alla ricotta o alla zucchina. L’analisi sul sistema di offerta, svolta in collaborazione con l’ Osservatorio MPI di Confartigianato Lombardia, evidenzia la presenza di oltre 9.379 laboratori di gelateria per cui è elevata la vocazione artigiana: le 6.311 gelaterie artigiane rappresentano, infatti, il 67,3% del totale. La Brianza pesa circa per il 10%, con circa un migliaio di gelaterie, molte delle quali non sono iscritti alle associazioni di categoria. Quando il caldo è eccessivo si prediligono le consegne a domicilio, ma nel complesso si dicono soddisfatti gli operatori del settore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it