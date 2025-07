Morte sospetta in ospedale In cella l’infermiere indagato Spunta un farmaco ‘killer’

Una morte sospetta scuote l’ospedale di Argenta, dove l’infermiere Matteo Nocera, 44 anni, è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario. Indagini e sospetti si concentrano su un farmaco definito “killer” trovato tra gli elementi chiave dell’inchiesta. La vicenda apre un’ombra inquietante sulla sicurezza delle cure e sulla responsabilità degli operatori sanitari, sollevando interrogativi che ancora attendono una risposta definitiva.

È stato portato in carcere Matteo Nocera, l’infermiere 44enne indagato per omicidio volontario a seguito del decesso sospetto di un anziano nel reparto di Lungodegenza dell’ ospedale di Argenta. L’uomo era sotto inchiesta già da tempo ma negli ultimi giorni la situazione aveva assunto risvolti tali da spingere la procura a intervenire d’urgenza con un provvedimento di fermo di indiziato di delitto. In particolare, i carabinieri avevano raccolto elementi tali da far presumere che l’indagato meditasse ritorsioni nei confronti dei colleghi che avevano sollevato dubbi e sospetti sul suo operato. Da qui la decisione di agire, onde evitare che tali ipotizzati propositi potessero trasformarsi in realtà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morte sospetta in ospedale. In cella l’infermiere indagato. Spunta un farmaco ‘killer’

In questa notizia si parla di: indagato - ospedale - infermiere - morte

Tac in ospedale alla gatta, indagato il radiologo: “Scavalcati due pazienti” - Il caso della gatta sottoposta a TAC e operata all'ospedale regionale Umberto Parini di Aosta resta aperto.

La chirurga Marzia Franceschilli lascia il policlinico di Tor Vergata per trasferirsi all'ospedale San Camillo Vai su Facebook

Ferrara, infermiere arrestato per omicidio: «Morte sospetta di un paziente all'ospedale di Argenta»; Morte sospetta in ospedale, infermiere in cella; Morte sospetta di un anziano in ospedale, disposta la custodia cautelare per un infermiere.

Morte sospetta in ospedale. In cella l’infermiere indagato. Spunta un farmaco ‘killer’ - L’uomo è stato fermato nei giorni scorsi, si temevano gesti ritorsivi verso i colleghi. Segnala msn.com

Morte sospetta in ospedale, infermiere in cella - Il 44enne di Conselice, che lavorava nel nosocomio di Argenta, avrebbe somministrato un farmaco ‘killer’ a una vittima ... Lo riporta msn.com