vuelle confartigianato gioco di squadra per il lavoro

Vuelle Confartigianato unisce le forze per creare un gioco di squadra dedicato ai giovani e al loro futuro lavorativo. Con il progetto ‘Talent Park’, in programma a fine novembre all’Auditorium Scavolini, tre partner di eccellenza – Confartigianato Imprese Pesaro-Urbino e Ancona, Vuelle e Maw Agenzia per il Lavoro – vogliono avvicinare le nuove generazioni alle imprese del territorio, stimolando talenti e opportunità . Un’occasione da non perdere per costruire un ponte tra scuola e lavoro.

