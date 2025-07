Dopotutto, entrambi sono espressioni creative che raccontano storie, emozioni e identità. Dolce & Gabbana tra sacro e profano ci invita a riflettere su questa sottile linea di confine, dimostrando che moda e arte possono integrarsi in un dialogo ricco di significato. È proprio questa contaminazione a renderci più consapevoli e aperti. Perché, quindi, non lasciar spazio a nuove prospettive? La vera creatività non conosce limiti.

Perché mai chi ha una certa idea dell’arte, derivata da un tipo di formazione professionale e intellettuale ben precise, dovrebbe occuparsi di una mostra di creatori di moda? Perché mai non dovrebbe farlo, ci sarebbe invece da domandarsi, dato che solo il pregiudizio potrebbe vietarlo. Pregiudizio, innanzitutto, per il quale l’arte sarebbe una cosa e la moda un’altra. Bella scoperta: certo che è così, un dipinto non è mica un abito. Però dipinto e abito rispondono in maniera diversa a una stessa esigenza del genere umano, attribuire valore estetico a una creazione. In questo senso la differenza fondamentale fra un dipinto e un abito è che il primo manifesta questa espressione nell’ambito di una presunta “arte assoluta” che guarda a sé stessa come riferimento unico o comunque privilegiato, il secondo si esprime invece nelle modalità dell’“arte applicata” per le quali il valore estetico viene fatto convivere quanto più strettamente col quotidiano delle persone. 🔗 Leggi su Panorama.it