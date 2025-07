Meteo resiste l' instabilità E nelle prossime ore attesi nuovi temporali

L’ennesimo weekend di instabilità si prepara a scuotere il Trentino, con temporali in agguato e un cielo che non promette pause. La presenza di una debole circolazione ciclonica continuerà a influenzare le nostre giornate, portando sconvolgimenti meteorologici anche nelle prime fasi della settimana. Ma quali sono le previsioni dettagliate? Scopriamo insieme cosa ci riserva il tempo nei prossimi giorni, tra pioggia, vento e possibili miglioramenti.

