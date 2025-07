Dove vedere in tv la Superbike oggi GP Gran Bretagna 2025 | orari Superpole Race e gara-2 programma differita TV8

Appassionati di motociclismo, preparatevi a vivere l’adrenalina del GP Gran Bretagna 2025 di Superbike! Oggi, domenica 13 luglio, il circuito di Donington sarà teatro di emozioni indimenticabili con la Superpole Race e Gara 2, trasmesse in diretta su TV8. Scoprite gli orari e il programma completo per non perdere neanche un istante di questa spettacolare tappa del Mondiale, dove i migliori piloti si sfideranno fino all’ultimo chilometro.

Oggi, domenica 13 luglio, si concluderà il week end di Donington (Gran Bretagna), tappa del Mondiale 2025 di Superbike. Sul celebre circuito britannico, i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Messa in archivio un sabato con la Superpole e Gara-1, i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione. LA DIRETTA LIVE DI SUPERPOLE RACE E GARA-2 DI SUPERBIKE ALLE 12.00 E ALLE 15.00 Il duello iridato tra Nicolò Bulega e Toprak Razgatlioglu terrà banco. Nella giornata di ieri il turco, in sella alla BMW, ha chiarito le proprie intenzioni, prima conquistando la Superpole e poi andandosi a prendere in maniera autorevole la vittoria di gara-1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv la Superbike oggi, GP Gran Bretagna 2025: orari Superpole Race e gara-2, programma, differita TV8

