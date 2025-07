Oasi del Wwf scuole e ciclabili Interventi e occasioni mancate

L’Oasi del WWF a Pozzuolo Martesana e il restauro della Cascina Triulza a Melzo rappresentano eccellenze di tutela ambientale e recupero storico, finanziate grazie alle compensazioni della Teem. Tuttavia, molte opportunità per promuovere un ambiente più sostenibile sembrano essere state trascurate, come interventi mancati nelle scuole e nelle infrastrutture ciclabili. È il momento di riflettere su ciò che è stato fatto e su cosa ancora possiamo e dobbiamo migliorare per il futuro.

L'Oasi del WWF a Pozzuolo Martesana realizzata sulle ceneri della cava di prestito autostradale, e il restauro a Melzo della Cascina Triulza a Melzo: sono gli interventi fiore all'occhiello finanziati dal salvadanaio delle compensazioni per la Teem. Così come la riqualificazione di scuole e strutture pubbliche, i chilometri di piste ciclabili (fra cui quella salvavita fra Gorgonzola e Melzo), e ai confini con il Lodigiano il prezioso restauro del santuario bramantesco di Rossate, nel cuore delle campagne di Lavagna. Interventi frutto, perlopiù, di accordi fra concessionaria e Comuni, a fronte, in alcuni casi, di modifiche progettuali: come a Melzo e Pozzuolo, dove, in corso progettazione, un previsto attraversamento a raso fu sostituito da un impattante cavalcavia.

