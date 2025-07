Barca affonda scattano i soccorsi

Una piccola imbarcazione si è improvvisamente inabissata nel pomeriggio di ieri al largo del litorale nord di Civitanova. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo della cooperativa Cluana Nantes, i soccorritori hanno tratto in salvo tutti i passeggeri, garantendo loro un sicuro ritorno a terra. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale la prontezza e l’esperienza in acque spesso imprevedibili: perché la sicurezza in mare dipende da un attimo di attenzione e dalla professionalità di chi interviene.

Una piccola imbarcazione si è inabissata nel primo pomeriggio di ieri nelle acqua del litorale nord di Civitanova e le persone a bordo sono state tratte in salvo e accompagnate a terra dagli operatori della cooperativa di soccorso in mare Cluana Nantes. L’emergenza si è verificata a una distanza di poco più di trecento metri dalla riva, davanti allo stabilimento Re Sole, dove si è trovato in difficoltà l’equipaggio di un piccolo natante, della lunghezza di circa cinque metri. A bordo due uomini. Stavano navigando su un mare leggermente increspato dal vento, quando hanno deciso di fare il bagno in quel tratto di costa, ma a causa delle onde hanno cominciato a imbarcare acqua che in pochissimi minuti ha invaso anche il vano motore facendo inclinare lo scafo che, in un batter d’occhio, si è inabissato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Barca affonda, scattano i soccorsi

In questa notizia si parla di: barca - affonda - scattano - soccorsi

