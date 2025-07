Viaggi treno agosto lavori e cantieri allungano tempi | i ritardi sulle principali tratte

Preparatevi a un agosto all’insegna delle sfide sui binari: i lavori e i cantieri, inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), potrebbero prolungare i tempi di viaggio e aumentare i ritardi sulle tratte principali italiane. Viaggiare in treno quest’estate potrebbe rivelarsi più complicato del previsto, ma conoscere le criticità ci aiuta a pianificare al meglio ogni spostamento. Ecco cosa aspettarci e come affrontarlo.

Si preannuncia un agosto complicato per tutti coloro che decideranno di spostarsi in treno lungo l’Italia in piena estate. Secondo quanto ricostruito dal Codacons - che ha analizzato i prezzi dei biglietti e i tempi di viaggio su alcune tratte molto comuni tra viaggiatori e turisti, mettendo a confronto diversi mezzi di trasporto quali treni, aerei e pullman - i cantieri sulla rete legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) determineranno un sensibile allungamento dei tempi di percorrenza su alcune tratte dell'alta velocità, "con la conseguenza che aerei e pullman acquistano sempre più competitività". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Viaggi treno agosto, lavori e cantieri allungano tempi: i ritardi sulle principali tratte

In questa notizia si parla di: tempi - tratte - treno - agosto

Estate, i tempi si allungano. E occorrerà armarsi di pazienza perché per la sicurezza serve fare manutenzione sulla rete ferroviaria. Cambiano i tempi di percorrenza sulle principali tratte dell’Alta velocità; prevalentemente ad agosto, ma non solo. Ferrovie dell Vai su Facebook

Viaggi in treno ad agosto, lavori allungano tempi: i ritardi previsti; Cantieri legati al Pnrr allungano tempi, complicati viaggi in treno ad agosto. Roma-Milano in 5 ore; Treni, ad agosto oltre un'ora di ritardo per lavori tra Roma e Milano, disagi da Napoli a Verona. Le tratte co.

Cantieri legati al Pnrr allungano tempi, complicati viaggi in treno ad agosto. Roma-Milano in 5 ore - I cantieri sulla rete legati al Pnrr determineranno un sensibile allungamento dei tempi di percorrenza su al ... Si legge su msn.com

Treni, ad agosto oltre un'ora di ritardo tra Roma e Milano, disagi in tutto da Napoli a Verona. Le tratte coinvolte - I cantieri sulla rete legati al Pnrr e agli altri lavori di manutenzione ordinaria determineranno un sensibi ... Segnala msn.com