il funerale delle polemiche il neofascista cattaneo in duomo ma il saluto romano fa infuriare

Un’ombra inquietante ha avvolto il funerale di Davide Cattaneo, ex militante neofascista, trasformando il sagrato del Duomo in un palcoscenico di simboli controversi. Saluti romani, inni del "Presente" e bandiere con la runa di Odal hanno suscitato scalpore e polemiche. Un momento che ha acceso il dibattito sulla memoria e sui valori della nostra società, lasciando tutti a riflettere sulle sfumature della storia recente.

Il sagrato del Duomo si è trasformato per pochi minuti nel teatro di un gesto che ha sollevato una pioggia di critiche: saluti romani, chiamate del "Presente", bandiere con la runa di Odal – simbolo usato da gruppi neofascisti – hanno accompagnato le esequie di Davide Cattaneo, ex militante di Avanguardia Nazionale, morto in Scozia dove era già stato celebrato un primo funerale. La cerimonia religiosa, di natura privata, si è svolta all'interno del Duomo, ma quanto accaduto sul sagrato – dunque in piena piazza pubblica – ha suscitato indignazione da parte delle forze antifasciste e dei rappresentanti della sinistra cittadina.