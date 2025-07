Soldati tedeschi o legione straniera? Berlino può arruolare gli immigrati

Nel cuore di un dibattito acceso, l’idea di arruolare immigrati nelle forze armate tedesche si fa strada come una possibile soluzione per rafforzare le forze armate. Un’ipotesi che, benché controversa, promette di unire civismo e opportunità, offrendo cittadinanza in cambio di dedizione. Mentre il tema divide opinioni, si aprono scenari nuovi sulla gestione delle risorse umane e sui valori della nazione. Continua a leggere.

Per gli analisti, la via teutonica al potenziamento numerico delle proprie forze armate passa dai forestieri. Vestendo la divisa, avrebbero in cambio la cittadinanza. Un’idea che un anno fa trovava d’accordo Merz. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Soldati tedeschi o legione straniera? Berlino può arruolare gli immigrati

