Blitz dei vandali nella sede Anpi

della lotta partigiana, un gesto insensato che offende la nostra storia e i valori della libertà. È fondamentale condannare fermamente queste azioni e rafforzare il rispetto per il patrimonio culturale e civile, affinché simili episodi non si ripetano e la memoria non venga mai offuscata dalla violenza gratuita.

"Una violenza sciocca quanto gratuita". Così l’Associazione nazionale partigiani di Cattolica – San Giovanni in Marignano definisce quanto accaduto nell’ex casa ’Giovannini-Vici’ di Cattolica, edificio di proprietà comunale destinato a sede di varie associazioni. I locali interni sono stati devastati da scritte oscene e svastiche naziste, con mobili e oggetti distrutti. Un atto vandalico che ha colpito uno spazio simbolico, legato alla memoria e al valore dell’associazionismo. All’interno della struttura, fino a poche settimane fa, aveva sede anche la sezione Anpi, insieme ad Anmi e Ancr. "Solo da poche settimane si erano concluse le operazioni di trasloco", precisa l’associazione, che ora si trova nei nuovi spazi presso il Palazzo del Turismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Blitz dei vandali nella sede Anpi

In questa notizia si parla di: sede - blitz - vandali - anpi

Blitz pro Palestina a Roma, fumogeni e vernice rossa contro la sede di Leonardo Spa - Un gruppo di attivisti pro Palestina ha inscenato un blitz a Roma, davanti alla sede di Leonardo Spa, noto gruppo industriale nel settore della difesa e dell'aerospazio.

Blitz dei vandali nella sede Anpi; Blitz contro la sede di Rifondazione Comunista, croci celtiche sulla serranda; Svastiche e scritte ingiuriose, vandalizzato il circolo Pd di San Fruttuoso.

Blitz dei vandali nella sede Anpi - Così l’Associazione nazionale partigiani di Cattolica – San Giovanni in Marignano definisce quanto accaduto nell’ex casa ’Giovannini- Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Vandali in azione a Cattolica: svastiche e danneggiamenti alla sede Anpi - Vici" a Cattolica, di proprietà comunale e destinata a sede di varie associazioni, tra cui anche l’Anpi locale, è stata oggetto di atti di vandalismo: ignoti si ... Da altarimini.it