Giù le mani da quel nome Massari deve incontrarci

L’associazione Contro Le Mafie si schiera con fermezza contro ogni tentativo di colpevolizzare un’intera comunità etnica nel contesto delle infiltrazioni mafiose. La loro presa di posizione sottolinea l’importanza di affrontare il fenomeno con responsabilità e sensibilità, evitando semplificazioni dannose. In un momento in cui le tensioni sociali rischiano di alimentare divisioni, è fondamentale mantenere alta l’attenzione sulla verità e sulla giustizia, perché solo così si può costruire una società più equa e consapevole.

Chi invece chiede alla giunta di non cambiare il nome al viale Città di Cutro è l’Associazione Contro Le Mafie. "È inaccettabile - si legge in una nota rilasciata dall’associazione - che, a fronte di un fenomeno complesso come l’infiltrazione mafiosa si continui a colpevolizzare un’intera comunità etnica. Ridurre la complessità del problema mafia alla sola ’colpa‘ dei meridionali è una semplificazione offensiva e pericolosa, che finisce per colpevolizzare le vittime e deviare l’attenzione dalle altre responsabilità. Abbiamo fatto assemblee pubbliche non solo in provincia di Reggio Emilia ma anche in piazza a Cutro, manifestando apertamente contro le mafie, contro la corruzione e l’illegalità, per ricostruire fiducia tra cittadini e istituzIoni, lo abbiamo fatto con coraggio, perché crediamo che cambiare si può". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it