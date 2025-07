Porte aperte Unicam Studenti alla scoperta dei corsi di laurea

Se sei uno studente alla scoperta del futuro, non perdere l’opportunità di esplorare i corsi di laurea di Unicam! Fino all’8 agosto e poi dal 18 agosto al 5 settembre, le porte delle sedi di Camerino, Ascoli Piceno, Matelica e San Benedetto si aprono per te, sia in presenza che online. Consultando il calendario su orientamento.unicam.it, potrai prenotare il tuo appuntamento e scoprire tutto ciò che puoi sfruttare per il tuo percorso. Non lasciarti sfuggire questa occasione!

Fino all’8 agosto e poi dal 18 agosto al 5 settembre è in programma nelle sedi Unicam di Camerino, Ascoli Piceno, Matelica e San Benedetto, sia in presenza che in modalità telematica, l’iniziativa " Porte aperte in Unicam – estate 2025 ". Consultando il calendario disponibile sul sito orientamento.unicam.it, è possibile prenotare l’appuntamento per avere tutte le informazioni su didattica, servizi, borse di studio, agevolazioni, strutture, alloggi, attività culturali extracurriculari e corsi di laurea. Giovedì nella sede di Camerino e venerdì in quelle di Ascoli e San Benedetto sono invece in programma gli Open Day e i Laboratori aperti, per venire a vedere da vicino l’ateneo e le sue strutture didattiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Porte aperte Unicam. Studenti alla scoperta dei corsi di laurea

In questa notizia si parla di: unicam - porte - aperte - studenti

Vieni a scoprire l'#Università di Camerino! Tornano gli appuntamenti di #Orientamento estivo ad #Unicam, un'opportunità unica per le studentesse e #studenti di conoscere i nostri corsi di laurea. Prenotazione al sito http://orientamento.unicam.it Vai su X

I Rockin'1000 arrivano a Camerino! ? Il 30 agosto 2025 Unicam ti invita ad unirti alla più grande rock band del mondo, per essere parte di uno show unico agli impianti sportivi del Cus Camerino. Vuoi partecipare come musicista? ISCRIVITI ORA! https: Vai su Facebook

Porte aperte Unicam. Studenti alla scoperta dei corsi di laurea; Unicam, estate a porte aperte per le future matricole; Oltre 1500 studentesse e studenti alla scoperta di UniCam.

Porte aperte Unicam. Studenti alla scoperta dei corsi di laurea - Fino all’8 agosto e poi dal 18 agosto al 5 settembre è in programma nelle sedi Unicam di Camerino, Ascoli Piceno, Matelica e San Benedetto, sia in presenza che in modalità telematica, l’iniziativa " ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

"Porte aperte in Unicam", 1.500 studenti in due giorni - Ansa.it - 500 studentesse e studenti delle scuole superiori provenienti da tutta Italia, oggi venerdì 14 e domani sabato 15 febbraio a Camerino per "Porte Aperte in Unicam". Si legge su ansa.it