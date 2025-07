Tennis gli italiani in campo nei tornei ATP e WTA della settimana 14-20 luglio

Gli italiani sono pronti a scendere in campo nella settimana dal 14 al 20 luglio, tra tornei ATP e WTA che segnano l’inizio della corsa verso gli US Open. Dopo Wimbledon, si apre un periodo di transizione che ci porta dal verde al rosso, con una tappa anche in Messico. Ma prima di tutto, scopriamo insieme chi sono i protagonisti italiani in scena, partendo da Bastad, il torneo svedese che da anni conquista il cuore dei giocatori. In casa Italia al momento è...

Finisce la due settimane di Wimbledon, iniziano i tornei che portano verso la stagione americana e poi gli US Open. Prima, però, c'è un momento per tornare soprattutto sul rosso, con una piccola puntata in Messico. Ma andiamo a vedere con ordine gli italiani in scena. Partiamo da Bastad, l'ATP 250 svedese che da vari lustri gode di un notevole favore dei giocatori, tant'è che spesso è stato eletto 250 dell'anno. In casa Italia al momento è iscritto il solo Luciano Darderi, con Andrea Pellegrino destinato verosimilmente a giocare le qualificazioni. A Gstaad, in Svizzera, le cose sono un po' diverse: dopo il forfait di Matteo Berrettini in tabellone principale per accesso diretto non c'è più nessuno, e il solo che può tentare di entrarvi è Francesco Passaro, al momento al secondo turno delle qualificazioni.

