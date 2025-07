Bibbiano parla Nadia Bolognini | Mai travestimenti da lupo Dalla politica soltanto disastri

Nadia Bolognini, psicologa di 55 anni e protagonista del caso Bibbiano, si apre per la prima volta, raccontando il suo vissuto tra accuse e controversie. Con una carriera dedicata alla tutela dei minori e un passato che la lega al centro ‘Hansel e Gretel’ di Torino, la sua storia svela le sfide di un sistema complicato e spesso frainteso. Ma cosa c’è dietro le accuse? Scopriamolo insieme, perché la verità merita di essere ascoltata.

La psicologa 55enne Nadia Bolognini (foto in basso), imputata nel processo sui presunti affidi illeciti di bambini a Bibbiano, racconta per la prima volta il suo vissuto. Per lei, specialista del centro 'Hansel e Gretel' di Torino (il fondatore Claudio Foti, suo ex marito, è stato assolto in via definitiva nel rito abbreviato), che faceva psicoterapia al centro 'La Cura' di Bibbiano, il pm Valentina Salvi aveva chiesto 8 anni e 3 mesi per lesioni (cioè aver indotto disturbi mentali nei bambini attraverso le sedute), falsa perizia, frode processuale, frode in processo penale e depistaggio e violenza privata; accuse dalle quali Bolognini, difesa dagli avvocati Luca Bauccio e Francesca Guazzi (nella foto a destra), è stata assolta in primo grado.