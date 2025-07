Treviglio scoperto un allevamento abusivo | sequestrati 17 cani

A Treviglio, un'operazione lampo ha portato al sequestro di 17 cani provenienti da un allevamento abusivo scoperto in un cascinale alle porte della città. La segnalazione, tempestiva e precisa, ha attivato subito le autorità, che hanno agito con rapidità e determinazione. La lotta contro il maltrattamento degli animali si rafforza grazie a cittadini vigili e interventi decisi, perché ogni creatura merita rispetto e cura.

La segnalazione era chiara: in un cascinale alle porte di Treviglio c’era “un allevamento di cani, gli animali erano in condizioni pessime”. Sulla scrivania del sindaco Juri Imeri quella segnalazione è rimasta pochi minuti, immediato e tempestivo l’interessamento del primo cittadino che ha disposto le opportune e rapide verifiche. Un’operazione congiunta tra la Polizia Locale di Treviglio, con la direzione del Commissario Capo Claudio Cortesi, i Carabinieri Forestali di Curno, il servizio veterinario di ATS Bergamo e l’Ufficio Tecnico del Comune di Treviglio ha fatto emergere che all’interno della struttura erano detenuti numerosi altri cani, verosimilmente con l’esercizio di un’attività di allevamento non autorizzata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Treviglio, scoperto un allevamento abusivo: sequestrati 17 cani

