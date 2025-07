Le New Balance 991v2 Brandied Apricot sono sneaker dolci come un’albicocca essiccata al sole

Le New Balance 991v2 Brandied Apricot sono più di semplici sneaker: sono una vera dolce tentazione per gli occhi e il cuore. Eleganti, morbide e irresistibilmente chic, queste scarpe incarnano l’equilibrio perfetto tra stile e comfort, come un dessert raffinato che conquista ogni senso. Chi ha detto che le sneaker non potessero essere dolci? Scopri perché questa collezione Made in UK è il regalo perfetto per chi desidera distinguersi con gusto e raffinatezza.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Chi ha detto che le sneaker non potessero essere dolci si sbagliava di grosso: le New Balance 991v2 Brandied Apricot dimostrano che un paio di scarpe da ginnastica può essere desiderabile quanto un dessert di lusso. Questo nuovo gioiello della linea Made in UK di New Balance è pronto a diventare uno dei lanci più irresistibili della stagione, grazie a una palette cromatica deliziosa e a un design che unisce la maestria artigianale britannica con il fascino rétro che detta tendenza nel 2025. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Le New Balance 991v2 Brandied Apricot sono sneaker dolci come un’albicocca essiccata al sole

In questa notizia si parla di: balance - 991v2 - brandied - apricot

Le New Balance 991v2 Brown/Grey hanno il colore protagonista dell’estate 2025 - Le New Balance 991v2 Brown/Grey si candidano a diventare il must-have dell'estate 2025, riportando in auge il marrone, un colore che sfida il tempo.

Le New Balance 991v2 Brandied Apricot sono sneaker dolci come un’albicocca essiccata al sole; La New Balance 991v2 Brandied Apricot vuole essere la vostra unica sneaker quest'estate; La New Balance x Stone Island 991v2 Ghost è un successo assicurato.

Le New Balance 991v2 Brandied Apricot sono sneaker dolci come un’albicocca essiccata al sole - Per questo noi di GQ Italia intendiamo sfruttare la tecnologia per adattare le nostre storie ai tuoi interessi, tenendoti aggiornato su t ... Secondo gqitalia.it

La New Balance 991v2 Brandied Apricot vuole essere la vostra unica ... - Dopo aver presentato la versione Off White solo poche settimane fa, è stata appena svelata la New Balance 991v2 Brandied Apricot ... Riporta gqitalia.it