In Calabria a nuoto | Stupendo attraversare lo stretto di Messina

una delle figure più affermate nel mondo del nuoto italiano, distinguendosi per le sue imprese e la passione infinita per questo sport. La sua esperienza e determinazione lo hanno portato a sfidare le acque più impegnative, tra cui la celebre traversata dello Stretto di Messina, un'impresa che rimarrà impressa come simbolo di coraggio e perseveranza.

"Nella mia carriera ho disputato tante gare, i campionati regionali, gli Europei e i Mondiali nella categoria Master, ho nuotato tante volte in mare in diverse acque nel nostro paese, ma la traversata dello Stretto di Messina è stato qualcosa di unico". Il nuotatore forlivese Stefano Pilotti, classe 1962, iniziò a nuotare nel 1973 alla nascita della piscina comunale come atleta dell’Edera allenato dal prof Carmine Capriolo: nel 1981 è diventato campione regionale nei 50 stile libero e nei 50 a delfino. A 63 anni, è reduce da un’esperienza che definisce "bellissima e molto affascinante". Infatti Pilotti – ex dipendente comunale dell’ufficio Ambiente – due settimane fa è stato protagonista della traversata dello Stretto, dalla sponda siciliana a quella calabrese, 3200 metri in mare aperto, galleggiando in un abisso d’acqua di 300 metri di profondità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In Calabria a nuoto: "Stupendo attraversare lo stretto di Messina"

