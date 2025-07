Estate mobile con ’Green City’ Ci si tiene in forma al parco con yoga e attività motorie

L’estate a Cesena si anima con ‘Green City’, un’iniziativa che trasforma i parchi cittadini in veri e propri centri di benessere. Tra yoga, attività motorie e incontri di Ttaijiquan e Qigong, il progetto promuove uno stile di vita sano e attivo, anche nei mesi più caldi. Un'occasione perfetta per prendersi cura di sé all’aria aperta. Scoprite come vivere un’estate all’insegna del movimento e del relax nel cuore della città.

Anche nei mesi più caldi, Cesena si conferma una città attenta al benessere delle persone, grazie a un variegato programma di attività gratuite all'aria aperta che popolano i parchi cittadini. Il tutto avviene nell'ambito del progetto ' Green City Cesena – Allariaperta', che coinvolge numerose associazioni local. Tra gli appuntamenti di luglio, ogni mercoledì dalle 19 alle 20 il Parco dell'Ippodromo ospita incontri di Ttaijiquan e Qigong, antiche discipline orientali che aiutano a ritrovare equilibrio, energia e centratura. Le lezioni, organizzate dalla scuola ArTao insieme ad Asd Ludomoto e Asd Il Fiore della Vita, si tengono anche saltuariamente la domenica mattina, dalle 9 alle 10, sempre nello stesso parco.

