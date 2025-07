Inchiesta sulla Regione siciliana Amata e il lavoro al nipote Dragotto | Solo solidarietà

Un’onda di polemiche scuote la Sicilia mentre Tommaso Dragotto, presidente di Sicily by Car, si difende dalle accuse che coinvolgono sua moglie. In un’esclusiva dichiarazione, ribadisce: «Non c’entro nulla con le vicende giudiziarie di mia moglie». Tra solidarietà e tensione politica, il destino di un’impresa simbolo dell’isola si intreccia alle recenti indagini. La verità, ora più che mai, deve emergere.

«Non accetto che si confonda la mia persona o la mia azienda con le vicende giudiziarie di mia moglie. Se ha sbagliato, pagherà. Ma io non c’entro». Tommaso Dragotto, presidente di Sicily by Car, rompe il silenzio dopo la chiusura dell’indagine della Procura di Palermo che coinvolge sua moglie, l’imprenditrice Marcella Cannariato, e l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata: al centro,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Inchiesta sulla Regione siciliana, Amata e il lavoro al nipote. Dragotto: «Solo solidarietà»

«La scanno viva»: la frase choc di Lady Dragotto contro l'assessore Elvira Amata nelle intercettazioni - Una frase choc di Lady Dragotto scuote il mondo politico siciliano: nel corso di intercettazioni, Caterina Marcella Cannariato, moglie dell’imprenditore Tommaso Dragotto, si lascia andare a parole forti contro l’assessore Elvira Amata, dichiarando: «la scanno viva».

La Procura di Palermo ha chiuso l'inchiesta per corruzione a carico dell'assessore regionale al Turismo Elvira Amata e dell'imprenditrice Marcella Cannariato, moglie del patron di Sicily by Car Tommaso Dragotto.

