Ecco le ultime immagini del piccolo Alain scomparso a Ventimiglia | imbocca la strada saltellando VIDEO

Il mistero avvolge ancora la scomparsa di Alain Bernard Ganao, il dolce bimbo di 5 anni scomparso a Ventimiglia dopo aver imboccato saltellando una strada vicino al campeggio 'Por la mar'. Le ultime immagini che lo ritraggono sono toccanti e piene di speranza, ma il suo destino rimane ancora incerto. La comunità internazionale si stringe attorno alla famiglia, sperando in un lieto fine. La ricerca continua senza sosta, perché ogni secondo conta.

Sembra scomparso nel nulla Alain Bernard Ganao, il piccolo di 5 anni di origini filippine ma italiano e residente a Torino che venerdì sera poco dopo le 19 ha imboccato saltellando la strada vicino al campeggio 'Por la mar' di Latte, a pochi chilometri da Ventimiglia, e non ha fatto piĂą ritorno. Solo una persona ha detto di averlo visto, di averlo aiutato ad attraversare la strada e di averlo accompagnato.

