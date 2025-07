La nuova cabinovia sarà pronta per Natale

Preparatevi a vivere un Natale all’insegna dell’avventura e della comodità: la nuova cabinovia SAR224, che collegherà Frontignano a Cornaccione, è in fase avanzata di costruzione e pronta per accogliere i visitatori entro dicembre. Con cabine da 10 posti, capacità fino a 1.800 persone all’ora e un percorso di soli 7 minuti, questa innovativa infrastruttura rivoluzionerà il modo di scoprire le meraviglie delle montagne. È il momento di sognare in grande!

Avviato il cantiere della nuova cabinovia Frontignano-Cornaccione (1350 metri-1909 metri), a Frontignano di Ussita. Fine prevista dei lavori entro dicembre. L'impianto di risalita è composto da cabine da 10 posti per un numero totale di 49 veicoli. La potenzialità massima di trasporto è di 1.200 persone l'ora con un potenziamento fino a 1.800, il tempo di percorrenza è di 7 minuti e 35 secondi. Potrà trasportare persone, biciclette, carrozzine consentendo l'utilizzo anche alle persone con disabilità. L'impegno complessivo di spesa è di circa 17 milioni di euro (13 milioni dal Piano nazionale complementare al Pnrr, 3,7 milioni dall'Usr, 499mila euro dal Comune di Ussita).

A Ussita entro Natale la nuova cabinovia sarà realtà: "Una grande opportunità turistica per l’Appennino" - A Ussita, nel cuore dell’Appennino ferito dal sisma del 2016, si apre un nuovo capitolo di rinascita e speranza: entro Natale arriverà la cabinovia SAR224, un’opera all’avanguardia che trasformerà il turismo locale.

