È morto Daniele Serafini Vinto da un male a 65 anni

La scomparsa di Daniele Serafini, a soli 65 anni, ha lasciato un vuoto profondo tra amici e familiari. Uomo di successo e cuore generoso, Serafini ha affrontato con coraggio una malattia incurabile, lasciando un’eredità di affetto e dedizione. La sua vita, intrecciata tra Fano e Pesaro, è stata un esempio di passione e impegno. Ricordiamo Daniele come un uomo che ha saputo vivere intensamente, e la sua memoria continuerà a ispirare tutti noi.

Molto fanese ma anche un po’ pesarese Daniele Serafini, deceduto ieri per un male incurabile. Aveva 65 anni. Lascia, oltre alla moglie Alessandra Baronciani, attuale presidente provinciale di Confindustria, una figlia, Giulia "che è stata accanto al padre fino all’ultimo momento", e tre fratelli, uno dei quali, Luigi, è medico, mentre l’altro, Roberto, è un ex dipendente della Isopak di Pesaro, infine la sorella Novella è biologa, ma insegna. I funerali di Daniele Serafini, persona molto conosciuta in città anche perché il padre è stato un importante industriale avendo guidato e fondato il calzaturificio Serafini, si volgeranno domani alle 16,30 in Duomo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it