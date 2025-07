Arrivederci agli ultras … Inter e Milano prendono quelli violenti dai loro stand!

Nel calcio italiano, la lotta contro la violenza sugli spalti si fa sempre più decisa. AC Milano e Inter Milano si stanno impegnando a garantire un ambiente più sicuro, adottando misure rigorose per prevenire gli incidenti e rafforzare i controlli. Questo nuovo approccio segna un passo importante verso uno stadio più civile e responsabile, promuovendo il rispetto reciproco tra tifosi e club. La strada è tracciata: la passione può convivere con la sicurezza.

2025-07-12 12:04:00 Calcio italiano: Come riportato The Corriere della Sera, AC Milano e Inter Milano Stanno adottando misure in modo che gli ultras non entrino più nel loro stadio. In questo inizio della campagna per la stagione 25-26, i club, insieme a Office della polizia e del procuratore Sono stati seri con gli ingressi e i lavori di ristrutturazione di fertilizzanti a un certo settore dei fan. Hobby di Inter Milano incoraggia la sua squadra MARCA I club hanno respinto centinaia di richieste di rinnovamento a quei fan che fanno parte Le due curve. Questi sono fan che sono già stati precedentemente vetizzati Daspo (Divieto di accesso agli eventi sportivi) o sanzionato e avvertito dai club dopo aver recitato alcuni Incontro violento relativo al calcio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com