Il tema dell’occupazione è al centro del dibattito politico nel Fermano, dove Nicola Loira, candidato del Partito Democratico alle regionali, denuncia un dato allarmante: tre persone su dieci non hanno lavoro o non lo cercano. Un fallimento che non possiamo permetterci di ignorare, poiché rappresenta una sfida cruciale per il futuro della nostra comunità. È tempo di agire concretamente per cambiare questa realtà e creare opportunità per tutti.

Sceglie il tema del lavoro il candidato sangiorgese del Partito Democratico alle elezioni regionali, Nicola Loira, per ricordare che tre persone su dieci nel fermano non hanno un’occupazione o non la cercano: "E’ un fallimento che non possiamo accettare". Loira parla di un dato allarmante, certificato dagli indicatori dell’indagine sulle forza lavoro elaborati dall’ Istat, che evidenzia un grave fallimento delle politiche occupazionali messe in atto dalla giunta regionale uscente: "E’ inaccettabile che, in una terra piena di potenzialità come la nostra, l’unico risultato ottenuto dall’amministrazione regionale sia un tasso di inattività così alto: le persone né occupate né in cerca di lavoro, nella provincia di Fermo, sono il 32,5 per cento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Occupazione, tuona Loira: "Il fermano è solo ultimo"

