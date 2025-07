Alla riscossa delle emozioni La politica popolare nella storia

Alla riscossa delle emozioni: la politica popolare nella storia. Con "Alla riscossa!", edito dal Mulino, lo storico Stefano Pivato ci guida in un affascinante viaggio tra passioni e sentimenti che hanno plasmato l’Italia degli ultimi due secoli. Un’opera che unisce analisi rigorosa e narrazione coinvolgente, rivelando come le emozioni abbiano alimentato rivoluzioni, movimenti e ideologie. Un punto di svolta per comprendere il cuore pulsante della politica italiana.

Con "Alla riscossa!", edito dal Mulino, lo storico riminese Stefano Pivato consegna ai lettori una narrazione affascinante e rigorosa sul ruolo delle emozioni nella storia politica italiana degli ultimi due secoli. Non si tratta di un semplice saggio, ma di un affresco corale in cui le vicende dei militanti, dei simboli e dei riti della politica popolare si intrecciano con la grande Storia, quella delle rivoluzioni, dei regimi e delle ideologie. Un lavoro che si legge con la passione che si riserva ai romanzi, ma che si fonda su oltre vent'anni di meticolose ricerche archivistiche. Pivato, già rettore dell'Università di Urbino e uno dei più brillanti interpreti della storia sociale italiana, ci guida in un viaggio che comincia con la Rivoluzione francese — nascita della liturgia politica moderna — e si conclude con il tramonto delle ideologie, alla soglia del nuovo millennio.

Rimini, "Alla Riscossa! Emozioni e politica nell'Italia contemporanea": il nuovo libro di Stefano Pivato - Sarà Nadia Urbinati a presentare l'ultimo libro di Stefano Pivat, storico contemporaneista

