Allarme stazioni ferroviarie Territorio al setaccio forze dell’ordine in campo

Le stazioni ferroviarie di Rho sono al centro di un’intensa attività di controllo da parte delle forze dell’ordine, con oltre 180 persone e 30 auto scrutinati in operazioni straordinarie. Dopo le recenti tensioni, questa azione congiunta mira a garantire sicurezza e tranquillità per cittadini e viaggiatori. Un impegno concreto per rafforzare la fiducia nel territorio e prevenire ogni forma di illegalità.

Trenta auto e 184 persone controllate, due patenti ritirate, sequestrati 3,5 grammi di droga e cinque controlli in altrettanti pub e locali. Dopo i malumori delle scorse settimane, controllo straordinario e congiunto delle forze dell'ordine nella zona delle stazioni ferroviarie di Rho. Il servizio, deciso durante l'ultimo incontro del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ha impegnato gli agenti della polizia di Stato, l'arma dei carabinieri, la guardia di finanza, gli agenti della polizia locale rhodense oltre ad un'unità specializzata. Passata al setaccio la zona della stazione ferroviaria di Rho-centro e di piazza Libertà, quella di Rho-Fiera, piazza Costellazione e le aree limitrofe.

