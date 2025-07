Inter nuovo attaccante per Chivu | 60mln per bruciare il Napoli

L’Inter è in fermento sul mercato, pronta a piazzare un colpo da 60 milioni per un nuovo attaccante che possa portare energia e freschezza alla rosa di Chivu. Con questa operazione, i nerazzurri puntano a bruciare il Napoli e a rinforzare il reparto offensivo con un profilo diverso e più giovane. Le prossime ore saranno decisive: l’obiettivo è plasmare una squadra competitiva e ambiziosa, pronta a conquistare nuovi traguardi.

L’Inter sta cercando un nuovo attaccante con caratteristiche diverse da quelle dei suoi attuali calciatori ed in tal senso emerge un nome nuovo per Chivu. Costa 60 milioni e questo colpo rappresenterebbe un po’ una beffa per il Napoli. Per i nerazzurri sono ore a dir poco calde di calciomercato, dal momento che si stanno cercando e valutando i giusti profili da inserire in questa squadra. L’idea è quella di ringiovanire la rosa, come da indicazioni del fondo Oaktree, per aumentarne il valore ma ancor di più la sostenibilità futura. Basta, dunque, a colpi a parametro zero che hanno portato in dote calciatori comunque decisivi per le recenti vittorie ma troppo in là con l’età. 🔗 Leggi su Calciomercato.it