Una nuova legge elettorale con o senza la riforma del Premierato

Nonostante lo stallo sulla riforma del premierato, l’attenzione delle forze politiche si sposta decisamente sulla nuova legge elettorale, simbolo di un impegno che non si ferma. La domanda è: sarà possibile avanzare con una riforma anche senza il completo rilancio del ruolo di primo ministro? La risposta potrebbe determinare il futuro della nostra democrazia e il modo in cui scegliamo i nostri rappresentanti.

Nonostante lo stallo che ormai da mesi immobilizza la riforma del premierato, il cantiere delle riforme istituzionali non è affatto chiuso. Al contrario, proprio nelle ultime settimane si è fatto largo un convincimento sempre più concreto tra le forze di maggioranza: anche qualora il premierato dovesse arenarsi, si metterà comunque mano alla legge elettorale. Anzi, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Una nuova legge elettorale, con o senza la riforma del Premierato

In questa notizia si parla di: premierato - legge - elettorale - riforma

Premierato e legge elettorale, il governo adesso ci riprova - Dopo otto mesi di attese e rinvii, il governo torna in campo con rinnovato entusiasmo, rilanciando il dibattito sul premierato e la legge elettorale.

LA TRAPPOLA PERFETTA Michele Ainis su La Repubblica del 1 luglio 2025 Nella beata incoscienza del pubblico pagante, sta per scattare la trappola perfetta. Come funziona? Con un gioco illusionistico. Tu mostri per mesi una riforma - il premierato - che ca Vai su Facebook

Premierato e legge elettorale, il governo adesso ci riprova; Cambiare la legge elettorale senza toccare la Costituzione: il piano B di Giorgia Meloni; Fine riforma mai | Come resistere al canto ammaliatore delle riforme istituzionali (sì, di nuovo).

Legge elettorale, si riparte: maggioranza per il proporzionale con premio. I timori dell’opposizione - Dopo le parole di Meloni, si riapre il cantiere per la riforma che dovrà essere in linea con quella del premierato ... Riporta repubblica.it

Pagano (Forza Italia): “Sullo Ius Italiae non voteremo con la sinistra. Ora pensiamo a una legge elettorale proporzionale” - È il presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e dalle sue mani nei prossimi ... Scrive ilfattoquotidiano.it