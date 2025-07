TFA sostegno X ciclo ecco i BANDI in scadenza il 13 luglio

Se sei interessato a ottenere il titolo di specializzazione sul sostegno per il ciclo 2024/25, questa è la tua occasione: i bandi delle università sono aperti e le iscrizioni scadranno il 13 luglio. Puoi partecipare a più di un atto? E quali sono i requisiti? Scopri tutto quello che devi sapere nel nostro approfondimento e preparati ad affrontare con successo questa importante sfida.

TFA sostegno X anno accademico 202425 indetto con dm n. 436 del 26 giugno 2025: le Università hanno pubblicato i bandi e risultano aperte le domande di partecipazione. Da domani lunedì 7 luglio alla data ultima del 16 luglio, tutte le scadenze. E' possibile iscriversi in più Università? Chiarimenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: luglio - sostegno - bandi - ciclo

GPS elenco aggiuntivo: scioglimento riserva dal 16 giugno al 3 luglio 2025 per chi consegue abilitazione o titolo sostegno entro il 30 giugno. AVVISO Ministero - Se sei tra i candidati che otterranno l'abilitazione o il titolo di sostegno entro il 30 giugno, segna in agenda il periodo dal 16 giugno al 3 luglio 2025: sarà il momento di sciogliere la riserva e inserirsi nell'elenco aggiuntivo delle GPS per l’anno scolastico 2025/26.

TFA sostegno X ciclo 2025 oggi 8 luglio scadono alcuni bandi mentre altri restano aperti fino al 16 luglio chiarimenti sulle iscrizioni multiple Vai su Facebook

TFA sostegno X ciclo, presentazione della domanda scade tra il 7 e il 16 luglio. Chi può iscriversi in più Università. CHIARIMENTI Vai su X

TFA sostegno X ciclo, ecco i bandi in scadenza il 10 e 11 luglio 2025; TFA sostegno X ciclo, ecco i BANDI in scadenza il 12 luglio; TFA sostegno X ciclo, ecco i bandi in scadenza l’8 e il 9 luglio 2025.

TFA sostegno X ciclo, ecco i BANDI in scadenza il 12 luglio - 436 del 26 giugno 2025: le Università hanno pubblicato i bandi e risultano aperte le domande di partecipazione. Scrive orizzontescuola.it

TFA sostegno X ciclo, ecco i bandi in scadenza il 12 e 13 luglio 2025 - Eccoli: Università di Cagliari – Bando scadenza 12 luglio 2025 – contributo 100 euro – tassa di iscrizione 3. Riporta tecnicadellascuola.it