Omaggio ai Big Five del jazz

Questa sera alle 21, nel suggestivo scenario del giardino della Rocca Melandri a Russi, il XXV Emilia Romagna Festival rende omaggio ai pionieri del jazz e musical statunitense con il Barend Middelhoff Quartet. Un viaggio musicale tra i grandi del repertorio classico, da Gershwin a Rodgers, che promette di emozionare e coinvolgere il pubblico. Preparatevi a un notte di note indimenticabili dedicata ai maestri che hanno plasmato la musica americana.

Questa sera alle 21 al giardino della Rocca Melandri a Russi protagonista il Barend Middelhoff Quartet plays The Big Five, in un concerto organizzato nell'ambito del XXV Emilia Romagna Festival. Il concerto sarà dedicato ai cinque grandi del Jazz e del musical statunitense delle origini: George Gershwin, Irving Berlin, Cole Porter, Jerome Kern e Richard Rodgers. Il Barend Middelhoff Quartet ruota appunto intorno a Barend Middelhoff, sassofonista nato in Olanda ma stabile da anni a Bologna, noto per il suo suono vellutato e melodioso. Chi sono i Big Five? George Gershwin è autore della celeberrima Rapsodia in blu, poi Irving Berlin, Cole Porter, Jerome Kern e Richard Rodgers, che verranno omaggiati durante l'Emilia Romagna Festival con Barend Middelhoff Quartet plays The Big Five, un omaggio che il sassofonista Barend Middelhoff insieme al suo quartetto rivolgeranno a queste divinità della musica.

