Rete Viola | | Gli sponsor sono preziosi

La Rete Viola invita i propri sponsor a sostenere con entusiasmo la prossima camminata ottobrina, un evento fondamentale per sensibilizzare sulla lotta contro la violenza e rafforzare il senso di comunità. In prima linea Melzo, Gorgonzola, Pioltello e Truccazzano, pronti a unirsi in questa importante iniziativa il 26 ottobre. "L’obiettivo, quest’anno - spiega Valentina - è amplificare l’impatto sociale e raccogliere più fondi che mai."

Le manifestazioni di interesse in piena estate, appello agli sponsor per la camminata ottobrina della Rete Antiviolenza Viola, importantissimo momento di sensibilizzazione, ma anche di coinvolgimento del territorio e di raccolta fondi. In prima linea Melzo, Comune capofila, e i quattro Comuni del bacino su cui, il 26 ottobre prossimo, si svolgerà l’evento: Gorgonzola e Pioltello, Melzo e Truccazzano. "L’obiettivo, quest’anno - spiega Valentina Francapi (nella foto), referente della Rete Viola per Melzo capofila - è quello di strutturare, diciamo riordinare, il tema delle sponsorizzazioni, che negli ultimi anni sono state molte, e che sono preziose. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rete Viola:: "Gli sponsor sono preziosi"

