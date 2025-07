Il Pd difende Reggianini | Stefano è parte lesa La verità verrà fuori Il direttore Berselli traballa

Il Partito Democratico modenese si trova al centro di una tempesta politica, tra tensioni interne e sospetti che scuotono le fondamenta. Dopo i recenti sviluppi con Stefano Reggiani e altri protagonisti, l'ombra di un possibile passo indietro si allunga su Daniele Berselli. Le prossime ore saranno decisive per chiarire la verità e ristabilire la stabilità . La scena politica locale è tutta da seguire, mentre si infiamma il dibattito pubblico.

Dopo Stefano Reggiani, Alessandro Di Loreto, lo stesso revisore Vito Rosati che si dimetterĂ alla fine della semestrale, potrebbe nelle prossime ore toccare anche al direttore aMo Daniele Berselli fare un passo indietro. L’interessato ritiene non ci sia motivo, ma su di lui si sta alzando il pressing. Le prossime ore saranno decisive. Nel frattempo il Partito democratico modenese, ancora stordito da quello che è stato uno dei venerdì piĂą drammatici della sua storia, manifesta vicinanza e difende l’ormai ex segretario Stefano Reggianini: "Come comunitĂ politica siamo solidali e dispiaciuti per la sua decisione di abbandonare la guida del Partito democratico", sottolineano il segretario cittadino Diego Lenzini assieme al coordinamento dei circoli Pd della cittĂ . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it