Albero crolla sulla ciclopedonale | Nessun ferito ma fate segnalazioni

Un albero si è rovesciato sulla ciclopedonale del Conero, fortunatamente senza provocare feriti. La strada è stata chiusa per diverse ore per motivi di sicurezza, ma ora è riaperta. È fondamentale segnalare prontamente situazioni simili per garantire la sicurezza di tutti gli utenti. Ricordate: la prevenzione salva vite, quindi fate attenzione e segnalate eventuali rischi. La vostra collaborazione può fare la differenza nella tutela del nostro patrimonio naturale e delle persone.

È rimasto chiuso per diverse ore, ieri mattina, un breve tratto della ciclopedonale del Conero, all’altezza dell’azienda Pieri, in considerazione della caduta di un grosso albero. La buona notizia è che nessuno si trovava a transitare in un percorso generalmente molto frequentato dagli amanti delle bici o delle passeggiate nella natura. Per cause ancora in fase di accertamento, la pianta di grandi dimensioni si è abbattuta sullo sterrato e, di fatto, ha ostruito il passaggio fintanto non sono stati effettuati dei lavori di sistemazione. Sul posto, ed ovvero intorno alle 8, il Comune di Ancona ha fatto sapere che è arrivata la Polizia locale per delimitare l’area e provvedere a chiudere gli accessi in entrambe le direzioni (da Pieri e Da Varano) della ciclopedonale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Albero crolla sulla ciclopedonale: "Nessun ferito, ma fate segnalazioni"

