Morte alla festa dei bimbi Furioso per la musica | Ma non volevo uccidere nessuno

La tragica scena di una festa di bambini interrotta da un colpo di pistola scuote la comunità. Marotta, furioso per il volume della musica, sostiene di aver sparato solo per spaventare, non per uccidere. Ma le conseguenze sono state ben più gravi di quanto immaginasse. Tra risate e voci innocenti, si è aperta una ferita che farà riflettere sul confine sottile tra rabbia e violenza. La verità emergerà nel corso delle indagini.

MAROTTA Gli dava fastidio la musica alta, ha detto. "Ma ho sparato solo per spaventarli. Non volevo uccidere nessuno". E infatti la musica c’era, così come c’erano le risate e le voci di bambini, le chiacchiere dei genitori seduti intorno a una tavola apparecchiata a festeggiare la fine dell’asilo. Poi tre colpi di pistola e il silenzio. Sandrino Spingardi, 71 anni, idraulico in pensione, davanti ai carabinieri ha tentato di dare una spiegazione al folle gesto compiuto venerdì intorno alle 20 a Marotta, in via Sterpettine 31. Lo ha fatto durante l’interrogatorio in caserma, durato circa due ore nel cuore della notte, dopo aver ucciso la cognata Griselda Cassia Nunez, boliviana di 44 anni e aver ferito gravemente la figlia di lei, Kenia Cassia Vaca, 28 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morte alla festa dei bimbi. Furioso per la musica: "Ma non volevo uccidere nessuno"

