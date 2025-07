Sicilia l’impatto dei dazi sull’Isola Un buco da mezzo miliardo

La Sicilia, crocevia di tradizioni e economia vibrante, si trova ora ad affrontare un’incertezza senza precedenti. Con un export da quasi un miliardo di euro verso gli Stati Uniti, l’isola potrebbe subire un colpo pesante se i dazi al 30% dovessero essere approvati. Un vero e proprio “buco” da mezzo miliardo che rischia di compromettere il futuro delle imprese locali, mettendo a rischio posti di lavoro e crescita economica.

Un miliardo quasi tondo, per l'esattezza, 995,7 milioni. A tanto, tradotto in euro, ammonta il volume annuale dell'export siciliano verso gli Stati Uniti: una montagna di fatturato che le imprese dell'Isola potrebbero vedere dimezzata se l'aumento dei dazi al 30%, minacciato ieri dal presidente Trump sulla merce proveniente dall'Ue, diventasse realtà. È la proiezione, in scala regionale,.