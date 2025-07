Giallo e grigio l'abbinamento colore inaspettatamente estivo da provare ora

oltretutto desidera un tocco di freschezza e originalità nella propria stagione calda. Questo abbinamento insolito si rivela una scelta vincente per chi cerca stile e personalità in ogni dettaglio.

A prima vista potrebbero sembrare due tonalità agli antipodi: il giallo richiama la l’energia e la solarità estiva. Il grigio, invece, fa pensare a nebbie urbane e cieli coperti. Ma è proprio da questi contrasti che nasce uno degli abbinamenti più sorprendenti dell’estate 2025. Un’unione cromatica che spiazza, capace di trasformare anche il look più minimale in qualcosa di altamente sofisticato. Perfetto per chi ama distinguersi senza eccessi, e per chi desidera portare una ventata d’aria fresca nel guardaroba estivo. Dalla spiaggia al ritorno in città, ecco come si abbinano giallo e grigio. Il look Kallmeyer: un’eleganza essenziale (e strategica). 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Giallo e grigio, l’abbinamento colore inaspettatamente estivo da provare ora

