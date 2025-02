Ilrestodelcarlino.it - Il via con il veglione già sabato prossimo. Ecco il programma

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’apertura ufficiale del Carnevale Storico Castignanese ci sara22 febbraio con ilinaugurale, in maschera a tema presso la struttura polifunzionale ’Predaia’ in Contrada Galvoni, che sostituisce temporaneamente l’amato Teatro Comunale, in ristrutturazione, storico punto di riferimento delle serate danzanti carnascialesche. Per quest’anno la scelta del tema è ricaduta su ’Il circo’, con il titolo della serata che sarà ’Ma che è sta pagliacciata?’. Ci si potrà quindi sbizzarrire ad interpretare con la propria maschera qualsiasi soggetto, umano o animale, o addirittura oggetto inanimato, presenti normalmente nei classici circhi itineranti oppure una rivisitazione di essi in modalità goliardica: l’importante sarà divertirsi e ballare tutta la notte sulle note di Cimi Dj, dalle ore 23, con ingresso a 5 €.