Neonata morta in culla medici al processo | Aveva lividi

Una tragedia sconvolgente scuote la comunità di Santa Maria a Vico: Aurora Savino, una neonata appena nata, è stata trovata senza vita tra segni di violenza e ustioni. Un quadro inquietante che al processo rivela lividi e segni di abusi, sollevando domande cruciali sulle cause di questa perdita così precoce. La vicenda si dipana tra indagini e drammi familiari, mentre la giustizia cerca di fare luce su un dolore impossibile da tollerare.

Presentava vari lividi e segni anche dietro la schiena, tra cui alcune ustioni, la piccola Aurora Savino, la neonata di Santa Maria a Vico (Caserta) trovata morta il 2 settembre 2023 nell'abitazione in cui viveva con i genitori. E' quanto emerso dall'esame dei medici del 118 e di quelli dell'ambulanza di rianimazione al processo per la morte della piccola in corso alla Corte d'Assise del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che vede imputati per omicidio i genitori della bimba, il 28enne Emanuele Savino e la 21enne Anna Gammella, che hanno anche altri due figli piccoli.

