Mio figlio Waylon è autistico ed è sempre rimasto indifferente alla nostra cagnolina Fino a quando è avvenuto un dolcissimo miracolo | la storia è virale

La storia di Waylon, un bimbo autistico non verbale, e della sua cagnolina ha commosso milioni di cuori in tutto il mondo. Un miracolo dolce e sorprendente che dimostra come l’amore e la pazienza possano aprire porte invisibili, creando legami speciali dove meno te lo aspetti. Questa vicenda, diventata virale su TikTok con oltre 2,6 milioni di follower, ci ricorda che ogni piccolo gesto può cambiare la vita. Ecco come un semplice momento può diventare un grande miracolo.

Una storia dolcissima che ha strappato l’applauso di oltre 2 milioni e 600mila follower su TikTok. Una mamma ha raccontato del figlio di 4 anni autistico che ha stabilito un contatto con la cagnolina, da sempre ignorata, poi l’inaspettato gesto. “ Mio figlio Waylon è autistico ed è sempre rimasto indifferente alla nostra cagnolina. Fino a quando è avvenuto un dolcissimo miracolo”, ha detto Alex a People. Waylon è affetto da autismo non verbale di livello 3, e ha mostrato scarso interesse per Stella, il cane della sua famiglia. Finché un pomeriggio, è stato immortalato un momento dolcissimo in cui Waylon ha allungato delicatamente la mano per accarezzare Stella per la prima volta e la cagnolina è rimasta perfettamente immobile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mio figlio Waylon è autistico ed è sempre rimasto indifferente alla nostra cagnolina. Fino a quando è avvenuto un dolcissimo miracolo”: la storia è virale

