Ha un malore alla guida e travolge un operaio | grave incidente arriva l’elisoccorso

Certaldo, 2 luglio 2025 – Ha un malore alla guida, perde il controllo dell’auto e travolge un operaio di una ditta che stava effettuando lavori su pali dell’illuminazione pubblica. È successo in via Toscana nel comune di Certaldo nella mattina di mercoledì 2 luglio. L’allarme al 112 è stato lanciato intorno alle 10:50. I soccorritori si sono subito attivati. Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco del comando di Firenze, del distaccamento di Castelfiorentino. I vigili del fuoco hanno effettuato la messa in sicurezza della vettura che al termine della corsa si è ribaltata. L’operaio è stato stabilizzato dal personale sanitario del 118 e trasportato al pronto soccorso con l’elicottero regionale Pegaso. 🔗 Leggi su Lanazione.it