Uccise per un paio di cuffie | chiesti 20 anni di carcere per Daniele Rezza La rabbia dei familiari di Daniel Mastrapasqua

Un episodio drammatico scuote Milano: Daniele Rezza, accusato di aver ucciso Daniel Mastrapasqua per un paio di cuffie, rischia 20 anni di carcere. La difesa sottolinea la giovane età e il difficile contesto sociale di Rezza, cresciuto in periferia tra violenza e assenza di punti di riferimento. Ma come si giustifica una tragedia così grave? La risposta risiede nelle delicate sfumature della giustizia e dell’umanità .

Milano – Per quantificare la pena “bisogna considerare anche la giovane etĂ di Rezza e il contesto in cui è cresciuto”. Un ragazzo “smarrito”, che quella notte “uscì di casa in uno stato di disorientamento”, che non aveva la famiglia come “punto di riferimento”, cresciuto in un “ contesto sociale di violenza cronica e con un codice di comportamento consueto in zone di periferia” come Rozzano. Anche con queste considerazioni il pubblico ministero di Milano (la requisitoria è stata affidata a un magistrato in tirocinio) ha chiesto una pena di 20 anni di reclusione per Daniele Rezza, il ventenne che a ottobre dell’anno scorso uccise con una coltellata Manuel Mastrapasqua a Rozzano, colpendolo con una coltellata per portargli via un paio di cuffie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Uccise per un paio di cuffie: chiesti 20 anni di carcere per Daniele Rezza. La rabbia dei familiari di Daniel Mastrapasqua

«Non era mio intento ammazzarlo, volevo solo rapinarlo. Mi sono avvicinato con il coltello per farmi dare quello che aveva e lui ha reagito innervosito, mi è saltato addosso e io di istinto ho alzato il coltello gliel'ho puntato». Lo ha detto Daniele Rezza, il 20enn

